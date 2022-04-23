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شاهد: قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

شاهد: قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام ليبية، سقوط قتيل وإصابة عدد آخر في اشتباكات بمدينة الزاوية شمال غرب ليبيا.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن وسائل إعلام ليبية نقلت قولها عن مصادر و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الاشتباكات أدت إلى مثتل فراس الحطاب وتعرّض عبد المعز القوي لإصابة خطيرة في الرأس.

وذكرت أيضًا أن كلاهما يتبعان لـ"كتيبة حماية المصفاة" بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ المغرب بين أفراد تابعين لكتيبة "حماية المصفاة"، وآخرين من "كتيبة الشرفاء".

وقالت إنه لم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما قال شهود إن شوارع المدينة أصبحت خالية تماما من الأهالي والمحلات أقفلت ابوابها بسبب خوف الناس من الاشتباكات.

 

 

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