"المعابر" بغزة تنشر إحصائية المغادرين والقادمين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

5718

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17-22 أبريل 2022

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رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، إن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي، بلغتمغادراً، فيما بلغ عدد الوصولجاء ذلك في إحصائية حركة التنقل عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي ().وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلىمواطنين وأجنبياً، ومن أراضي عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر المعبر توزعت بينمواطناً، وأجنبياً، ومن فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات.