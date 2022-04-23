"المعابر" بغزة تنشر إحصائية المغادرين والقادمين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، إن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي، بلغت 5718مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5608.
جاء ذلك في إحصائية حركة التنقل عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي (17-22 أبريل 2022).
وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5606مواطنين و47 أجنبياً، و65 من أراضي عام 48.
وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر المعبر توزعت بين 5517مواطناً، و38 أجنبياً، و49 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات.
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