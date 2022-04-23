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السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال
السفارة السعودية في واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة السعودية في واشنطن، بيانًا صحفيًا، تحذر فيه مواطنيها من حالات الاحتيال المتكررة التي تعرضوا لها من مجهولين ينتحلون شخصيات من السفارة.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن السفارة حذّرت من اتصالات ورسائل بريد الكتروني وهمية تُرسل إلى المواطنين باسم السفارة.

وقالت السفارة في بيانها إنّ "المجهولين يستخدمون برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة".

وتابع البيان أن "هؤلاء يقومون بطلب تحويل مبالغ مالية وأنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية بالمملكة أو الملاحقة الدولية".

وأكدت السفارة أن "على المواطنين التأكد أن هذه المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية، رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية وبرامج إلكترونية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة".

وأشارت إلى أن "المحتالين يقومون بإيهام المواطنين بوجود مشاكل ضدهم بسبب شهادات دراسية أو دورات حصلوا عليها من جامعة عن بعد، أو تصديق الشهادات الجامعية أو طلب إلغاء منحة دراسية، وأن عليهم دفع مبالغ مالية لحسابات خارج السعودية لتوثيق شهاداتهم أو التصديق عليها، أو لتعديل وضعهم القانوني، أو توكيل محام عن طريقهم أو غير ذلك من الأسباب الوهمية الأخرى التي قد يزعمونها في المستقبل".

وأوضحت السفارة أنها "لا تقوم بالطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، وأن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للاختصاصات المحددة".

ونوّهت السفارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة وتجاهلها وعدم تحويل أي مبلغ مالي لهم، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات المسؤولة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق في هذه المحاولات وحماية حقوق المواطنين.

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