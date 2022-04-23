إيران: مسلحون يهاجمون قائد الحرس الثوري ومقتل حارسه الشخصي

أطلق مسلحون، صباح اليوم السبت، على سيارى تقل عميداً كبيراً بالحرس الثوري الإيراني جنوب شرق إيران، مما أسفر عن مقتل حارسح الشخصي.



ووفق قناة (سكاي نيوز)، فإن العميد حسين الماسي، قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان، لم يصب بأذى بعد الهجوم، وأنه تم اعتقال المهاجمين.



وقالت إن: "محمود آبسالان، الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم، الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم، هو نجل قائد كبير بالحرس الثوري بالمنطقة".



ويعاني إقليم سيستان وبلوخستان القريب من الحدود الباكستانية والأفغانية، من الاضطرابات المتمثلة في عصابات تهريب المخدرات، وكذلك المعارضين الذين يناوؤن السلطات بالبلاد.



رام الله - دنيا الوطن