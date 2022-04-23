شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق جراء قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع الأقصى في أم الفحم

إصابات بالاختناق جراء قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع الأقصى في أم الفحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية  مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى المبارك، في أم الفحم داخل أراضي عام 1948، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بحالات اختناق.

وشارك المئات من أبناء شعبنا في أم الفحم في المسيرة، التي دعا إليها الحراك الفحماوي الموحّد، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بهذه الاعتداءات.

وقال الحراك في بيان صدر عنه: نستنكر التحريض المسبق للشرطة الإسرائيلية على مظاهرة شرعية داخل أم الفحم، والاعتداء السافر على أمسية رمضانية نظمها الأهالي في ساحة متنزه النافورة، بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد "أن استمرار هذه التصرفات الرعناء الاستعراضية الشبيهة لما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى هو ما سيؤدي لمزيد من التصعيد لمواجهة هذه التصرفات الاحتلالية التي لا يمكن السكوت عنها".

أخبار ذات صلة

المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها

المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها

المصري: القدس قضية وجود لا صراع حدود

المصري: القدس قضية وجود لا صراع حدود

&#34;المعابر&#34; بغزة تنشر إحصائية المغادرين والقادمين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

"المعابر" بغزة تنشر إحصائية المغادرين والقادمين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

أجواء غائمة جزئياً.. طالع تفاصيل الطقس هذا الأسبوع

أجواء غائمة جزئياً.. طالع تفاصيل الطقس هذا الأسبوع

العملات: ارتفاع ملحوظ للدولار

العملات: ارتفاع ملحوظ للدولار

حتى إشعار آخر.. الاحتلال يُغلق معبر بيت حانون أمام عمال وتجار القطاع

حتى إشعار آخر.. الاحتلال يُغلق معبر بيت حانون أمام عمال وتجار القطاع

إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها

المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها

المصري .. القدس قضية وجود لا صراع حدود

المصري .. القدس قضية وجود لا صراع حدود

اتصال هاتفي بين هنية والمنسق الأممي بالشرق الأوسط حول الأحدث في القدس

اتصال هاتفي بين هنية والمنسق الأممي بالشرق الأوسط حول الأحدث في القدس

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب

أكثر من 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أكثر من 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

غزة: نقابة مربي الدواجن تصدر بياناً بشأن تسعيرة الدواجن

غزة: نقابة مربي الدواجن تصدر بياناً بشأن تسعيرة الدواجن

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة &#34;جوهرة&#34;

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة "جوهرة"

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

عربي

شاهد.. قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

شاهد.. قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة في المدينة المنورة

مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة في المدينة المنورة

تونس: مرسوم جديد للرئيس سعيّد بشأن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تونس: مرسوم جديد للرئيس سعيّد بشأن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات