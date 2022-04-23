إصابات بالاختناق جراء قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع الأقصى في أم الفحم

مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى المبارك، في أم الفحم داخل أراضي عام 1948، ما أدى إلى إصابة

وشارك المئات من أبناء شعبنا في أم الفحم في المسيرة، التي دعا إليها الحراك الفحماوي الموحّد، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بهذه الاعتداءات.



وقال الحراك في بيان صدر عنه: نستنكر التحريض المسبق للشرطة الإسرائيلية على مظاهرة شرعية داخل أم الفحم، والاعتداء السافر على أمسية رمضانية نظمها الأهالي في ساحة متنزه النافورة، بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وأكد "أن استمرار هذه التصرفات الرعناء الاستعراضية الشبيهة لما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى هو ما سيؤدي لمزيد من التصعيد لمواجهة هذه التصرفات الاحتلالية التي لا يمكن السكوت عنها".



رام الله - دنيا الوطنقمعت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضيةعدد من المواطنين، بحالات اختناق.