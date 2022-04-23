دولي

شرطة واشنطن: ثلاث إصابات بإطلاق نار في حي سكني

شرطة واشنطن: ثلاث إصابات بإطلاق نار في حي سكني
إطلاق نار- واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة الأميركية، يوم الجمعة، عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، جراء إطلاق نار في بالعاصمة واشنطن، وذلك عقب انتشارها بكثافة في الحي، وطلبها من السكان الاحتماء.

وقالت: "هناك ثلاثة ضحايا على الأقلّ، رجلان وقاصر، وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في الحي وزودت عناصرها مسدسات ودروعاً واقية".

هذا وفُرض إغلاق أمني في إحدى الجامعات المجاورة، وتدور الوقائع في حي يقع شمال غربي العاصمة واشنطن.

وبحسب قناة (سكاي نيوز)، أجلي عدد كبير من السكان بسرعة من المنطقة التي دوت فيها انفجارات عدة، وفقاً لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

إيران: مسلحون يهاجمون قائد الحرس الثوري ومقتل حارسه الشخصي

إيران: مسلحون يهاجمون قائد الحرس الثوري ومقتل حارسه الشخصي

الجيش التركي: مقتل جنديين باستهداف سوريا مدرعة شمال مدينة حلب

الجيش التركي: مقتل جنديين باستهداف سوريا مدرعة شمال مدينة حلب

الرئيس الأوكراني: الحلفاء قدموا لنا ما طلبناه من أسلحة وعتاد

الرئيس الأوكراني: الحلفاء قدموا لنا ما طلبناه من أسلحة وعتاد

نجاة قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

نجاة قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

لافروف: المفاوضات بين موسكو وكييف &#34;متعثرة&#34;

لافروف: المفاوضات بين موسكو وكييف "متعثرة"

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة في تاريخه والقيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة في تاريخه والقيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام

مقتل 17 شخصا بهجومين لتنظيم الدولة في نيجيريا

مقتل 17 شخصا بهجومين لتنظيم الدولة في نيجيريا

البرلمان البريطاني يطالب بإجراء تحقيق مع جونسون بسبب هذه التهمة

البرلمان البريطاني يطالب بإجراء تحقيق مع جونسون بسبب هذه التهمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها

المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها

المصري: القدس قضية وجود لا صراع حدود

المصري: القدس قضية وجود لا صراع حدود

اتصال هاتفي بين هنية والمنسق الأممي بالشرق الأوسط حول الأحدث في القدس

اتصال هاتفي بين هنية والمنسق الأممي بالشرق الأوسط حول الأحدث في القدس

رام الله: الشرطة تؤكد ارتفاع حالات القتل والمشاجرات في 2022

رام الله: الشرطة تؤكد ارتفاع حالات القتل والمشاجرات في 2022

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب

أكثر من 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أكثر من 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة &#34;جوهرة&#34;

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة "جوهرة"

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

عربي

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة في المدينة المنورة

مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة في المدينة المنورة

تونس: مرسوم جديد للرئيس سعيّد بشأن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تونس: مرسوم جديد للرئيس سعيّد بشأن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات