شرطة واشنطن: ثلاث إصابات بإطلاق نار في حي سكني

كشفت الشرطة الأميركية، يوم الجمعة، عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، جراء إطلاق نار في بالعاصمة واشنطن، وذلك عقب انتشارها بكثافة في الحي، وطلبها من السكان الاحتماء.



وقالت: "هناك ثلاثة ضحايا على الأقلّ، رجلان وقاصر، وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في الحي وزودت عناصرها مسدسات ودروعاً واقية".



هذا وفُرض إغلاق أمني في إحدى الجامعات المجاورة، وتدور الوقائع في حي يقع شمال غربي العاصمة واشنطن.



وبحسب قناة (سكاي نيوز)، أجلي عدد كبير من السكان بسرعة من المنطقة التي دوت فيها انفجارات عدة، وفقاً لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.



رام الله - دنيا الوطن