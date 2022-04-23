انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد



وقد وُصفت أجواء المحادثات بأنها إيجابية، بحسب ما ذكر موقع (سبوتنيك)، وقد دار الحديث عن التطورات الحاصلة في المنطقة، وكذلك ملف العلاقات الثنائية، وأمن الخليج.



ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.



وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.



وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في أيار/مايو 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.



وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014.



















انطلقت الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية، في العاصمة العراقية بغداد، أول أمس، الخميس، بحضور مندوب يمثّل الحكومة العراقية.