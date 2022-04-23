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مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة في المدينة المنورة

مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة في المدينة المنورة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام سعودية، مصرع ثمانية أشخاص، وإصابة ما يُقارب 43 شخصًا آخر، إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.

ووفق موقع (روسيا اليوم) أن فرع هيئة الهلال الأحمر أوضح في بيانٍ له بمنطقة المدينة المنورة، أنّه "تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع عند الكيلو 140".

وأضاف: "توجهت على إثرها 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث".

وتابع: "تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة".

وأشار البيان إلى أنه تم "نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات"، فيما تستمر الإجراءات النظامية للوقوف على أسباب الحادث.



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