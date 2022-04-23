الجيش التركي: مقتل جنديين باستهداف سوريا مدرعة شمال مدينة حلب

أعلنت مصادر صحفية، اليوم السبت، عن مقتل جنديين من الجيش التركي عقب استهداف قوات سوريا الديمقراطية، مدرعة عسكرية تركية.



وقالت المصادر: "قتل جنديان من الجيش التركي، بيمنا أصيب آخرون بجروح، عقب استهداف قوات سوريا الديمقراطية، مدرعة عسكرية تركية بصاروخ موجه على أطراف مدينة مارع شمالي مدينة حلب، شمال غربي سوريا".



ووفق قناة (سكاي نيوز)، إن الصاروخ تسبب أيضاً بانفجار العربة واشتعال النيران فيها.



وأضافت: "ردت المدفعية التركية باستهداف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمالي مدينة حلب".



وفي أكتوبر الماضي، قتل جندي تركي وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية، على طريق معرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية التركية.



رام الله - دنيا الوطن