أجواء غائمة جزئياً.. طالع تفاصيل الطقس هذا الأسبوع
يكون الجو اليوم السبت، غائماً حارًا وجافًا وربيعيا ولطيفا ولايطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق ، والرياح غربية الى خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2022/04/24: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين 2022/04/25: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2022/04/26: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
أما هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق ، والرياح غربية الى خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2022/04/24: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الإثنين 2022/04/25: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2022/04/26: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|27-14
|25-15
|26-15
|بيت لحم
|27-14
|25-15
|26-15
|رام الله والبيرة
|26-13
|24-14
|25-14
|طولكرم
|28-16
|26-16
|27-16
|نابلس
|28-14
|26-15
|27-15
|قلقيلية
|28-16
|26-16
|27-16
|جنين
|31-15
|28-16
|30-16
|سلفيت
|27-14
|25-15
|26-15
|طوباس
|32-16
|29-17
|31-17
|روابي
|28-14
|26-15
|27-15
|الخليل
|26-13
|24-14
|25-14
|غزه
|27-17
|25-17
|26-17
|أريحا
|36-18
|33-19
|35-19
|خانيونس
|27-17
|25-17
|26-17
|الأغوار الشمالية
|34-16
|31-17
|31-17
|رفح
|28-16
|26-16
|27-16
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