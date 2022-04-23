أجواء غائمة جزئياً.. طالع تفاصيل الطقس هذا الأسبوع

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-14 25-15 26-15 بيت لحم 27-14 25-15 26-15 رام الله والبيرة 26-13 24-14 25-14 طولكرم 28-16 26-16 27-16 نابلس 28-14 26-15 27-15 قلقيلية 28-16 26-16 27-16 جنين 31-15 28-16 30-16 سلفيت 27-14 25-15 26-15 طوباس 32-16 29-17 31-17 روابي 28-14 26-15 27-15 الخليل 26-13 24-14 25-14 غزه 27-17 25-17 26-17 أريحا 36-18 33-19 35-19 خانيونس 27-17 25-17 26-17 الأغوار الشمالية 34-16 31-17 31-17 رفح 28-16 26-16 27-16

يكون الجو اليوم السبت، غائماً حارًا وجافًا وربيعيا ولطيفا ولايطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق ، والرياح غربية الى خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2022/04/24: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الإثنين 2022/04/25: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2022/04/26: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي