حتى إشعار آخر.. الاحتلال يُغلق معبر بيت حانون أمام عمال وتجار القطاع

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، أمام التجار والعمال.









وأضافت: أنه بدءاً من يوم الأحد لن يتم فتح معبر بيت حانون/إيرز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة، فيما سيتم دراسة قرار إعادة فتح المعبر، وفقًا لتقييم الأوضاع.







وشهدت الأيام الأخيرة إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، اتجاه مناطق الغلاف، على إثر انتهاكات واقتحامات إسرائيلية شهدها المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.





ورد جيش الاحتلال على إطلاق الصواريخ، بقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنووفق ما ذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، فإن هذا القرار جاء في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.