دولي

الرئيس الأوكراني: الحلفاء قدموا لنا ما طلبناه من أسلحة وعتاد

الرئيس الأوكراني: الحلفاء قدموا لنا ما طلبناه من أسلحة وعتاد
زيلنيسكي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن آخر تطورات الحرب فيما بينهم وبين روسيا، وما التفاصيل حتى اللحظة.

وقال زيلينسكي، إن "الحلفاء قدّموا أخيراً الأسلحة التي طلبتها كييف، مشيراً إلى أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف".

ووفق قناة (الميادين)، قال زيلينسكي أيضاً إن "التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من يوم الجمعةعن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى".

وتمد معظم الدول الغربية كييف بالأسلحة، إذ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، أنّ بلاده في صدد تقديم مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار. 

وأوضح بايدن أنّ الحزمة "تشمل مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة"، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سترسل أسلحة "مباشرة إلى الخطوط الأمامية للحرية"، وفق تعبيره.

بدورها، أكدت ألمانيا أنّها "تدرس تبادل الأسلحة مع سلوفينيا ضمن خطتها لتسليح أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية".

فيما كانت أعلنت قبل أيام تقليص برلين قائمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت تدرس احتمال تقديمها لأوكرانيا إلى النصف.

أما لندن فأعلنت بعد اجتماع جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في وقت سابق هذا الشهر، أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن، كما ستضمن قرضاً لأوكرانيا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار. 

من جهته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنَّ "روسيا ستعدّ المركبات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تنقل أسلحةً على الأراضي الأوكرانية، أهدافاً عسكريةً مشروعة".

يذكر أن  الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، كشف بالأرقام حصيلة الخسائر العسكرية الأوكرانية أمس، مؤكداً أنّ "سكان مدينة ماريوبل قادرون على التحرك بحرية".

وفي سياق مختلف، أبلغ الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجمعة أنّه "لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة"، وذلك وفق ما ذكره الكرملين. 

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