إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، نحو مستوطنات الغلاف.وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن على أثر ذلك تم اطلاق صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة في مستوطنات الغلاف.وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن المتحدث بأنه تم اطلاق صاروخين من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، لافتا إلى أن أحدهما سقط في منطقة مفتوحة بالغلاف بالقرب من السياج الحدودي، اما الاخر فقط سقط داخل القطاع.