رام الله: الشرطة تؤكد ارتفاع حالات القتل والمشاجرات في 2022

رام الله - دنيا الوطنأكدت المديرية العامة للشرطة، يوم الجمعة، بأن نسبة حالات القتل والمشاجرات في الضفة الغربية، ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال الـ21 يوماً من شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن نسبة حالات القتل ارتفعت خلال الـ21 يوماً من رمضان لعام 2022 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2021، بنسبة 25%، حيث قُتل خلال هذه الفترة من العام الحالي أربعة مواطنين، بينما قُتل خلال نفس الفترة من العام الماضي ثلاثة مواطنين.وأضاف ارزيقات، أن المشاجرات زادت في الـ 21 يوماً من رمضان في العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي بنسبة 47.3%، حيث وقع في 2022، (305) مشاجرات ، بينما وقع خلال نفس الفترة من عام 2021، 207 مشاجرات.