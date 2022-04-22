قيادي بـ (حماس): الاعتداءات على مقدساتنا وشعبنا "هستيريا صهيونية"

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه أن "هستيريا الاقتحامات والاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى وتدنيسه وفي مدن وقرى الضفة الغربية تبرهن عن حالة الإرباك والتخبط والهلع والخوف التي يعيشها الكيان الصهيوني جراء أزمة حكومة نفتالي بينت وتصاعد عمليات المواجهة والمقاومة مع الاحتلال والوحدة والصمود التي تجسدت بين أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة التي أبدعت في الميدان ووقفت سداً منيعاً بوجه الاحتلال لحماية المسجد الأقصى والدفاع عن حقوق شعبنا".وشدد على أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجبُ شرعي ووطني وأخلاقي، داعياً الشعب الفلسطيني للزحف إلى المسجد الأقصى لصد الاعتداءات الهمجية لجيش الاحتلال ومستوطنيه، وأن تمادي جيش الاحتلال في جرائمه لن تسمح بها المقاومة بأي حالٍ من الأحوال.