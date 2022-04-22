شؤون فلسطينية

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، الشيخ ناجح بكيرات، اليوم، أن الحشود الكبيرة التي أمّت المسجد الأقصى في جمعة "إنا باقون"، أغاظت الاحتلال الإسرائيلي ما دفعه إلى تحويل باحات المسجد لساحة حرب.

 وقال بكيرات: إن الألوف المؤلفة التي قدمت إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى حتى صلاة الجمعة اليوم، أثارت حفيظة الاحتلال.

وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تريد للحشود الفلسطينية أن ترفد المسجد الأقصى، وأن ترابط فيه وتحيي ليالي رمضان والفجر العظيم.

وتابع: أن الاحتلال لا يريد للعالم رؤية الحضور الفلسطيني في الأقصى، رغم أن من يستطيع الوصول له قلة قليلة جدا والاحتلال يمعن في التنكيل بكل الوافدين إليه.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تمارس البلطجة على العزل والنساء والأطفال وتفرض سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين.

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