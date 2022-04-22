أكثر من 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى





ونقلت جمعية الهلال الأحمر 14 من المصابين إلى مستشفيات القدس، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، حيث اعتقلته قوات الاحتلال لاحقا، وهو الشاب وليد الشريف.



كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين بكثافة، وقنابل الغاز المسيل للدموع عن طريق الطائرات المسيرة في الباحات خلال مسيرة خرجت نصرة للمسجد الأقصى، عقب صلاة المغرب.



ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك، وأعادت العديد من الحافلات على حاجزي قلنديا وبيت لحم.



رام الله - دنيا الوطنأدى أكثر من 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة، واقتحام قوات الاحتلال المسجد منذ ساعات الفجر.وكانت قوات الاحتلال، أصابت 57 مصليا حسبما أفادت جمعية الهلال الأحمر.