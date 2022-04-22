مباشر | مباشر من باب العامود في القدس المحتلة

شؤون فلسطينية

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، إن "التفاف جماهير شعبنا في القدس وباحات المسجد الأقصى حول رموز المقاومة الفلسطينية والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "قائد أركان المقاومة محمد الضيف يمثل لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة".

وتابع قاسم: "فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف".

وأكد أن "هذه الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، يزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات، وسنظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وتابع المتحدث باسم حركة حماس، بأن "الوحدة الميدانية تشكلت لكل مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس واحدة من أهم عوامل الصمود والتحدي والقدرة على مواجهة سياسات الاحتلال وعدوانه."

أخبار ذات صلة

بعد إصابة حرجة لشاب.. وزير إسرائيلي يصدر قراراً بشأن اقتحام شرطة الاحتلال للأقصى

بعد إصابة حرجة لشاب.. وزير إسرائيلي يصدر قراراً بشأن اقتحام شرطة الاحتلال للأقصى

غزة: نقابة مربي الدواجن تصدر بياناً بشأن تسعيرة الدواجن

غزة: نقابة مربي الدواجن تصدر بياناً بشأن تسعيرة الدواجن

فيديو: أحدهما سفط بالقطاع.. إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مناطق الغلاف

فيديو: أحدهما سفط بالقطاع.. إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مناطق الغلاف

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

شاهد: مقتل شخصين وإصابة آخرين في شجار جنوب الخليل

شاهد: مقتل شخصين وإصابة آخرين في شجار جنوب الخليل

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

المبادرة الوطنية: اعتداءات المحتلين على الأقصى لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

المبادرة الوطنية: اعتداءات المحتلين على الأقصى لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

&#34;الديمقراطية&#34;: لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

"الديمقراطية": لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

شاهد: الاحتلال يطلق قنابل الغاز من طائرات مسيرة تجاه المرابطين في الأقصى

شاهد: الاحتلال يطلق قنابل الغاز من طائرات مسيرة تجاه المرابطين في الأقصى

منوعات

شاهد: صبا مبارك تغضب من جمهورها وترفض مناداتها بهذا اللقب

شاهد: صبا مبارك تغضب من جمهورها وترفض مناداتها بهذا اللقب

شاهد: مي العيدان تنهي خلاف دام 21 عام مع هذه الفنانة

شاهد: مي العيدان تنهي خلاف دام 21 عام مع هذه الفنانة

لهذا السبب.. ريهام حجاج تقاضي بدرية طلبة بشكل قانوني

لهذا السبب.. ريهام حجاج تقاضي بدرية طلبة بشكل قانوني

شاهد: إلهام شاهين تكشف عن رأي جمهورها بعد ظهورها في &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: إلهام شاهين تكشف عن رأي جمهورها بعد ظهورها في "بطلوع الروح"

لهذا السبب.. فاندام يثير الجدل بسخريته من سليمان عيد

لهذا السبب.. فاندام يثير الجدل بسخريته من سليمان عيد

شاهد: حسن الرداد يحسم جدل عودة إيمي سمير غانم للتمثيل

شاهد: حسن الرداد يحسم جدل عودة إيمي سمير غانم للتمثيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبدالرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبدالرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها الرابع؟

ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها الرابع؟

شاهد: إتهامات جادة ضد زينب الموسوي بسبب سرقة زوجها الجديد

شاهد: إتهامات جادة ضد زينب الموسوي بسبب سرقة زوجها الجديد

شاهد: فيفي عبده تهاجم بسمة وهبة بسبب لقب &#34;الراقصة&#34;

شاهد: فيفي عبده تهاجم بسمة وهبة بسبب لقب "الراقصة"

عربي

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن