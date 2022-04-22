حماس: التفاف جماهير شعبنا بالأقصى حول رموز المقاومة يعكس عمق إيمانها بخيارها





وتابع قاسم: "فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف".



وأكد أن "هذه الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، يزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات، وسنظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".



وتابع المتحدث باسم حركة حماس، بأن "الوحدة الميدانية تشكلت لكل مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس واحدة من أهم عوامل الصمود والتحدي والقدرة على مواجهة سياسات الاحتلال وعدوانه."



رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، إن "التفاف جماهير شعبنا في القدس وباحات المسجد الأقصى حول رموز المقاومة الفلسطينية والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "قائد أركان المقاومة محمد الضيف يمثل لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة".