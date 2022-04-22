بعد إصابة حرجة لشاب.. وزير إسرائيلي يصدر قراراً بشأن اقتحام شرطة الاحتلال للأقصى





وأوصى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، عومر بارليف، الشرطة بالامتناع "قدر الإمكان" عن اقتحام باحات المسجد الأقصى، "لكن يبقى قرار القيام بذلك بيد قائد شرطة المنطقة".





وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بينهم تسعة أطفال، في تجدد المواجهات عقب صلاة اليوم الجمعة، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وألقت طائرات الاحتلال المسيرة، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، معظمهم من النساء والأطفال.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن تستعد لمواجهات عنيفة في القدس ومدن الداخل الفلسطيني، بعد إصابة فلسطينيين في أحداث المسجد الأقصى اليوم، أحدهم حالته خطيرة جداً إثر إصابته في الرأس.