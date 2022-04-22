غزة: نقابة مربي الدواجن تصدر بياناً بشأن تسعيرة الدواجن



وقالت النقابة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن موقف النقابة كان مع المسؤولين الحكوميين في فرض تسعيرة للدجاج اللاحم بشكل مؤقت لعدد من الأيام فقط، لكسر اية حالة من حالات الاحتكار لتحقيق الهدف رغم عدم التواصل مع النقابة بهذا الشأن.



وطالبت النقابة في المسؤولين بالقطاع، بوقف التعامل في فرض أي تسعيرة للدجاج اللاحم في كافة أسواق محافظات قطاع غزة، لأن "سلعة الدجاج اللاحم خاضعة لسعر العرض والطلب في الأسواق"، وفق البيان.



كما طالبت النقابة المسؤولين بالقطاع، إعادة النظر في ملف الدواجن تحديدا وما هي الأسباب التي أدت الى هذه الارتفاعات في الأسعار ومعالجة كافة القضايا الخاصة في هذا القطاع بالكامل وإعادة ترميم قطاع الدواجن.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، بياناً توضيحياً بشأن أسعار الدواجن في القطاع.