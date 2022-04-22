شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى
جانب من اقتحامات المستوطنين للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا بالداخل المحتل بكفاح وصمود شعبنا في تصدية لهجمات المستوطنين المتطرفين علي المسجد الأقصي المبارك .

واعتبرت أن  قيام قوات الاحتلال  باصابة  عشرات المصليين  فجر اليوم من خلال استخدام أدوات القمع والتنكيل الخطرة ومنها الاعيرة المطاطية والمغلفة بالمعادن يعكس حالة الإرهاب المنظم الممارس من قبل الاحتلال والذي يرعي ويحمي المستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة .

واعتبرت أن قيام الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري علي عشرة من مناضلي شعبنا بالداخل المحتل يشكل  تصعيدا خطيراً و مقصوداً بحقهم  بما يؤكد استهداف الاحتلال لكل مكونات شعبنا بكل ساحاته وبما يعكس الطبيعة العدوانية والعنصرية للاحتلال .

وأكدت الهيئة أن تلاحم شعبنا ووحدته الكفاحية الشعبية والميدانية يشكل أبلغ رد علي مخططات الاحتلال .  

وحيت الهيئة دور قوي التضامن الشعبي الدولي الرافض لممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق شعبنا بما يشمل حرية العبادة وصولا لحقه بالحرية والاستقلال والعودة .

أخبار ذات صلة

شاهد: مقتل شخصين وإصابة آخرين في شجار جنوب الخليل

شاهد: مقتل شخصين وإصابة آخرين في شجار جنوب الخليل

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

المبادرة الوطنية: اعتداءات المحتلين على الأقصى لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

المبادرة الوطنية: اعتداءات المحتلين على الأقصى لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

&#34;الديمقراطية&#34;: لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

"الديمقراطية": لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

فتح: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

فتح: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

صور.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

صور.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات وسحب صلاحيات الأوقاف تكذب تصريحات الإسرائيليين

"الخارجية": الاقتحامات وسحب صلاحيات الأوقاف تكذب تصريحات الإسرائيليين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

(فدا): الإرهاب الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وآخر

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

رضوان: الزحوف التي توجهت للأقصى تؤكد التفافها حول خيار المقاومة

رضوان: الزحوف التي توجهت للأقصى تؤكد التفافها حول خيار المقاومة

تشييع جثمان الشهيد لطفي لبدي في بلدة اليامون

تشييع جثمان الشهيد لطفي لبدي في بلدة اليامون

&#34;الشعبيّة&#34;: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

"الشعبيّة": الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

منوعات

شاهد: صبا مبارك تغضب من جمهورها وترفض مناداتها بهذا اللقب

شاهد: صبا مبارك تغضب من جمهورها وترفض مناداتها بهذا اللقب

شاهد: مي العيدان تنهي خلاف دام 21 عام مع هذه الفنانة

شاهد: مي العيدان تنهي خلاف دام 21 عام مع هذه الفنانة

لهذا السبب.. ريهام حجاج تقاضي بدرية طلبة بشكل قانوني

لهذا السبب.. ريهام حجاج تقاضي بدرية طلبة بشكل قانوني

شاهد: إلهام شاهين تكشف عن رأي جمهورها بعد ظهورها في &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: إلهام شاهين تكشف عن رأي جمهورها بعد ظهورها في "بطلوع الروح"

لهذا السبب.. فاندام يثير الجدل بسخريته من سليمان عيد

لهذا السبب.. فاندام يثير الجدل بسخريته من سليمان عيد

شاهد: حسن الرداد يحسم جدل عودة إيمي سمير غانم للتمثيل

شاهد: حسن الرداد يحسم جدل عودة إيمي سمير غانم للتمثيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبدالرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبدالرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها الرابع؟

ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها الرابع؟

شاهد: إتهامات جادة ضد زينب الموسوي بسبب سرقة زوجها الجديد

شاهد: إتهامات جادة ضد زينب الموسوي بسبب سرقة زوجها الجديد

شاهد: فيفي عبده تهاجم بسمة وهبة بسبب لقب &#34;الراقصة&#34;

شاهد: فيفي عبده تهاجم بسمة وهبة بسبب لقب "الراقصة"

عربي

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن