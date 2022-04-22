الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل تشيد بكفاح وصمود شعبنا بالأقصى

أشادت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا بالداخل المحتل بكفاح وصمود شعبنا في تصدية لهجمات المستوطنين المتطرفين علي المسجد الأقصي المبارك .





واعتبرت أن قيام قوات الاحتلال باصابة عشرات المصليين فجر اليوم من خلال استخدام أدوات القمع والتنكيل الخطرة ومنها الاعيرة المطاطية والمغلفة بالمعادن يعكس حالة الإرهاب المنظم الممارس من قبل الاحتلال والذي يرعي ويحمي المستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة .





واعتبرت أن قيام الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري علي عشرة من مناضلي شعبنا بالداخل المحتل يشكل تصعيدا خطيراً و مقصوداً بحقهم بما يؤكد استهداف الاحتلال لكل مكونات شعبنا بكل ساحاته وبما يعكس الطبيعة العدوانية والعنصرية للاحتلال .





وأكدت الهيئة أن تلاحم شعبنا ووحدته الكفاحية الشعبية والميدانية يشكل أبلغ رد علي مخططات الاحتلال .





وحيت الهيئة دور قوي التضامن الشعبي الدولي الرافض لممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق شعبنا بما يشمل حرية العبادة وصولا لحقه بالحرية والاستقلال والعودة .





رام الله - دنيا الوطن