شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية: اعتداءات المحتلين على الأقصى لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

المبادرة الوطنية: اعتداءات المحتلين على الأقصى لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على المسجد الأقصى مرتين اليوم بعد أداء صلاتي الفجر و الجمعة. 

وقالت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قوات الاحتلال كررت اليوم جريمة الجمعة الماضية بإطلاق  القذائف المعدنية وقنابل الغاز على المصلين مما أوقع حوالي ستين جريحا  جراح بعضهم خطيرة.

وقالت المبادرة: إن المسؤولين الإسرائيليين كذبوا مرتين عندما ادعوا أنهم لن يقتحموا المسجد الأقصى ثم فعلوا ذلك على مرأى من كل العالم، ومرة أخرى عندما ادعوا انهم يسمحوا للفلسطينيين بالوصول للصلاة في المسجد الأقصى ومع ذلك منعوا جميع سكان قطاع غزة والآلاف من الرجال من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس و من بينهم الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي الذي احتجز ومنع من الوصول ، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد كبير من الشبان عند حاجز قلنديا و اعتقال عشرات منهم لأنهم حاولوا العبور الى القدس.

وأشارت المبادرة إلى أن الاعتداءات الجديدة وقعت أثناء وجود الوفد الأمريكي الذي من الواضح أنه لم يفعل شيئا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكدت المبادرة أن اعتداءات الاحتلال لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي حسم أمره بالاعتماد على النفس وعدم انتظار الآخرين، ووجهت التحية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نجحوا في الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة والمرابطة فيه، وواجهوا قوات الاحتلال مدافعين ليس فقط عن الأقصى بل وعن كرامة وشرف الأمتين العربية و الإسلامية.

أخبار ذات صلة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

&#34;الديمقراطية&#34;: لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

"الديمقراطية": لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

فتح: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

فتح: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

صور.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

صور.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

&#34;الخارجية&#34;: الاقتحامات وسحب صلاحيات الأوقاف تكذب تصريحات الإسرائيليين

"الخارجية": الاقتحامات وسحب صلاحيات الأوقاف تكذب تصريحات الإسرائيليين

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

شاهد: الاحتلال يطلق قنابل الغاز من طائرات مسيرة تجاه المرابطين في الأقصى

شاهد: الاحتلال يطلق قنابل الغاز من طائرات مسيرة تجاه المرابطين في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين في ساحة البلدة القديمة

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

مسيرة جماهيرية حاشدة في عمان تنديدا باعتداءات الاحتلال على الأقصى

رضوان: الزحوف التي توجهت للأقصى تؤكد التفافها حول خيار المقاومة

رضوان: الزحوف التي توجهت للأقصى تؤكد التفافها حول خيار المقاومة

تشييع جثمان الشهيد لطفي لبدي في بلدة اليامون

تشييع جثمان الشهيد لطفي لبدي في بلدة اليامون

&#34;الشعبيّة&#34;: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

"الشعبيّة": الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

(فدا) يرحب بالمواقف الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا

(فدا) يرحب بالمواقف الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا

صحيفة: رصاص المقاومة بغزة كشف خللاً قديماً بمنظومة القبة الحديدية

صحيفة: رصاص المقاومة بغزة كشف خللاً قديماً بمنظومة القبة الحديدية

الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة

منوعات

شاهد: صبا مبارك تغضب من جمهورها وترفض مناداتها بهذا اللقب

شاهد: صبا مبارك تغضب من جمهورها وترفض مناداتها بهذا اللقب

شاهد: مي العيدان تنهي خلاف دام 21 عام مع هذه الفنانة

شاهد: مي العيدان تنهي خلاف دام 21 عام مع هذه الفنانة

لهذا السبب.. ريهام حجاج تقاضي بدرية طلبة بشكل قانوني

لهذا السبب.. ريهام حجاج تقاضي بدرية طلبة بشكل قانوني

شاهد: إلهام شاهين تكشف عن رأي جمهورها بعد ظهورها في &#34;بطلوع الروح&#34;

شاهد: إلهام شاهين تكشف عن رأي جمهورها بعد ظهورها في "بطلوع الروح"

لهذا السبب.. فاندام يثير الجدل بسخريته من سليمان عيد

لهذا السبب.. فاندام يثير الجدل بسخريته من سليمان عيد

شاهد: حسن الرداد يحسم جدل عودة إيمي سمير غانم للتمثيل

شاهد: حسن الرداد يحسم جدل عودة إيمي سمير غانم للتمثيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبدالرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبدالرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها الرابع؟

ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها الرابع؟

شاهد: إتهامات جادة ضد زينب الموسوي بسبب سرقة زوجها الجديد

شاهد: إتهامات جادة ضد زينب الموسوي بسبب سرقة زوجها الجديد

شاهد: فيفي عبده تهاجم بسمة وهبة بسبب لقب &#34;الراقصة&#34;

شاهد: فيفي عبده تهاجم بسمة وهبة بسبب لقب "الراقصة"

عربي

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن