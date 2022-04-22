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تونس: مرسوم جديد للرئيس سعيّد بشأن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تونس: مرسوم جديد للرئيس سعيّد بشأن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديل أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك وفق مرسوم رئاسي.

وتضمن المرسوم تعيين سبعة أعضاء في مجلس الهيئة، بينهم ثلاثة يختارهم بنفسه، كما نقل موقع "الشرق".

وأفادت "الوكالة التونسية للأنباء" الجمعة، بصدور المرسوم الرئاسي، والذي ينص على "أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية".

وأضافت أن رئيس الجمهورية سيختار الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

في السياق، نقلت إذاعة (موزاييك إف.إم)، عن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه "يمكن القول أن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"، وأضاف أنه لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار، الذي أصبح يكرس "لقانون المؤقت الدائم" على حد قوله. 

وأضاف: "ما يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحاً للرئاسة، ومعيناً لهيئة الانتخابات، وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية". 

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