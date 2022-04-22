لافروف: المفاوضات بين موسكو وكييف "متعثرة"

تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن المفاوضات التي تجرى بين موسكو وكييف، حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.





رام الله - دنيا الوطنوأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكازاخستاني، بأن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع، "متعثّرة"، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح، وفق ما نقل موقع "الشرق".وقال لافروف: إن المفاوضات "متعثّرة، لأن اقتراحاً قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمّت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب".يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس وفد المفاوضات الروسي فلاديمير ميدينسكي، إجراء عدة محادثات مطولة بين الوفدين الروسي والأوكراني يوم الجمعة، من دون إعطاء أي تفاصيل عن هذه المحادثات.وكان الكرملين، قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن روسيا تقدمت بمقترح خطي جديد، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لم يسمع به أو يراه.وكان كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك قال في تغريدة على "تويتر"، إن أوكرانيا اقترحت على روسيا عقد جولة خاصة من المفاوضات في مدينة ماريوبل المحاصرة جنوبي البلاد.وأضاف بودولياك أن المبادرة الأوكرانية تأتي "لإنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع. لأنهم أناسنا، لأنّهم في قلبي، للأبد".