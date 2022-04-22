شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة

"الديمقراطية": لسنا بحاجة لنصائح أميركا المسمومة بل لقيادة موحدة ولمقاومة شعبية شاملة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن شعبنا وقواه السياسية ليس بحاجة إلى النصائح الأميركية المسمومة، بل إلى تحشيد ورص الصفوف في ظل قيادة وطنية موحدة، تتبنى استراتيجية كفاحية عبر المقاومة الشعبية الشاملة، والانتفاضة الباسلة، وعلى طريق العصيان الوطني لدحر الاحتلال وطرد المستوطنين.

وأضافت الجبهة، في بيان لها تعقيباً على زيارة وفد الخارجية الأميركية إلى رام الله، أن الوعود الفارغة التي تطلقها الولايات المتحدة، منذ ما قبل وصول بايدن إلى الحكم، ما هي إلا وعود كاذبة، ليس من شأنها سوى أن تشكل غطاءً للاحتلال وممارساته الإجرامية وأعماله العدوانية ومشاريعه الاستعمارية الاستيطانية. ودعت الجبهة إلى وقف الرهان على هذه الوعود، والالتفات نحو الأوضاع الداخلية وتعزيز دور الشرعية الفلسطينية عبر تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي بما فيها المجلس المركزي الأخير.

وختمت الجبهة بدعوة اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها وعقد اجتماعات مفتوحة، تضع خلالها اجندة تطبيق قرارات المجلس المركزي لآلياتها، بما يعزز اللحمة الوطنية، ويوفر لشعبنا الحماية السياسية والمعنوية.

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