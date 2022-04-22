شؤون فلسطينية

فتح: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي

فتح: بعض المواقف الدولية بين أوكرانيا وفلسطين تظهر حجم النفاق السياسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، أن المواقف الدولية اتجاه أوكرانيا من جانب وفلسطين من جانب آخر تظهر حجم النفاق السياسي والازدواجية في المعايير الدولية، وفي التعاطي مع القانون الدولي.

وأكد القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دعم تلك الدول غير المحدود بكافة الوسائل القتالية والسياسية والمالية لأوكرانيا، بينما تقوم ذات الدول بدعم إسرائيل عسكريا وماليا وتقف ضد نضال الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حريته استقلاله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو أمر مرفوض ومستهجن.

وتابع: بأن هذا يدلل على أن تلك الدول تتصرف وفقا لمصالحها الذاتية بعيداً عن القانون الدولي والديمقراطية التي يدعون.

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