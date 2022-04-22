صور.. أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم









رام الله - دنيا الوطنأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية الناهضة للاستيطان والتي دعت إليها حركة فتح نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا بجرائم الاحتلال ضد شعبنا في مختلف محافظات الوطن.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال داهموا البلدة قبل صلاة الجمعة وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الصوت بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بعد انطلاق المسيرة تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة وإحراق الإطارات المطاطية قرب مستعمرة (قدوميم)، فيما رد الجنود بإطلاق وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى لإصابة أربعة شبان في الأطراف إضافة الى عشرات حالات الاختناق عولجت جميعها ميدانيا.وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع انحاء الوطن ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال في كل مكان.