عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.يشار إلى أن جبل صبيح يشهد مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال التي تسعى إلى السيطرة عليه لصالح التوسع الاستيطاني.