قيادي بحماس: نحذر الاحتلال من المساس بالأقصى ونقول له لا تختبر صبر المقاومة

رام الله - دنيا الوطنحذر الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الاحتلال الاسرائيلي من المساس المسجد الاقصى المبارك، داعيا الأهالي بالضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للاستمرار في شد الرحال للمسجد.وقال رضوان في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": "نوجه التحية للمرابطين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن المقدسات"، مضيفا: "نتابع عن كثب التطورات والأحداث الجارية في القدس والمسجد الأقصى".وفي السياق، حمل القيادي في حركة حماس، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات حماقاته التي يرتكبها بحق القدس والأقصى.وقال رضوان: "المسجد الأقصى خط أحمر وسنبقى ندافع عنه ونقول للاحتلال لا تلعب ولا تعبث بالنار"، داعيا المجتمع الدولي الى لجم الاحتلال ووقف عدوانه على المسجد الأقصى المبارك.ووجه رضوان رسالة للاحتلال الاسرائيلي، قال فيها: "نقول للاحتلال الصهيوني لا تختبر صبر المقاومة".