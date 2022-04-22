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شؤون فلسطينية

"الشعبيّة": الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

"الشعبيّة": الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ "القصف الصهيوني على قطاع غزة، فجّر الخميس، محاولة فاشله لتحييد قطاع غزة عن المعركة التي يخوضها شعبنا في القدس وسائر الضفة ضد الاحتلال، واقتحامات مستوطنيه للقدس والمسجد الأقصى".

وشددت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "المقاومة لن تقف صامته أمام جرائم الاحتلال وما تتعرض له مدينة القدس، وأن الغارات الجوية التي تعرض لها قطاع غزة فجر اليوم ما هي إلاّ توسيع لدائرة النار التي سيكتوي بها الاحتلال، وما نجم عن معركة سيف القدس ليس ببعيد".

وتوجّهت الجبهة بالتحيّة لكل جماهير شعبنا في كل أماكن تواجدهم، مُؤكدةً أنّ القدس ستبقى عاصمتنا الأبديّة، وسيستمر شعبنا ومقاومته الباسلة في النضال حتى إنهاء الاحتلال واقتلاعه من أرضنا.

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