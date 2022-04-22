مباشر | خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

(فدا) يرحب بالمواقف الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا

(فدا) يرحب بالمواقف الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بالمواقف الدولية المنددة بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والداعية إلى الحفاظ على حرمته واحترام حرية وصول المصلين المسلمين إليه وأداء صلواتهم فيه.

وحيا (فدا) بالخصوص موقفي جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية اللذين نددا بشدة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى واعتبراها استفزازات إسرائيلية مدانة ومرفوضة وأكدا على ضرورة احترام إسرائيل للأوضاع القائمة في القدس الشرقية المحتلة والمسجد الأقصى والتزامهما بدعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا (فدا) القيادة الفلسطينية إلى التقاط هذه المواقف الدولية وما يحدث من تحولات في غير مكان في المنطقة والاقليم والعالم ومواكبة ذلك باستراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تستجيب لهذه التطورات وتكون بمستوى التحديات الراهنة وترتقي إلى مستوى الاستعداد العالي للتضحية والصمود اللذين جسدهما شعبنا خلال الأيام والأسابيع الماضية وقبلها في هبة أيار وخلال كل محطات النضال الوطني الفلسطيني.

ونوه "فدا" إلى الفرق الهائل بين التزام سياسة الحياد الايجابي، من جهة، وعدم انتهاج سياسة جديدة تقطع مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما وما يتبع لهما أو يتصل بهما من أنظمة بعد التجربة العيانية لازواجية المعايير في مواقف كل هذه الأطراف والتجربة الفلسطينية المرة بعد حوالي أربعة عقود من عمر اتفاق أوسلو والمفاوضات السياسية بالرعاية الأمريكية المنفردة.

إلى ذلك، شدد "فدا" على أن المطلوب في المقدمة انهاء الانقسام الفلسطيني الذي ضرب في الصميم النسيج المجتمعي الفلسطيني، كما ألحق أفدح الأضرار السياسية بالقضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي، وسمح بالتحديد للعديد من القوى الاقليمية والدولية للتدخل في شؤوننا الفلسطينية.

وأوضح "فدا" أن الضمانة الأكيدة لانتصار شعبنا هي وحدته الوطنية والمدخل الوحيد لانهاء الانقسام واستعادة هذه الوحدة هو التطبيق الدقيق والأمين لاتفاقيات المصالحة وفي الوقت ذاته انتهاج سياسة تعتمد المشاركة في صنع القرار واعتماد الحوار وسيلة لحل أية إشكاليات أو تباينات داخلية مع ضرورة الذهاب لحوار وطني فلسطيني شامل في أقرب وقت ويمكن أن يكون ذلك بصيغة إجتماع الأمناء العامين للفصائل من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

وختم "فدا" بالتذكير بآخر بيان صدر عنه وقد شدد فيه بشكل واضح أن الرد على الاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى ومثلها على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا في باقي أنحاء القدس الشرقية المحتلة ومناطق الضفة الغربية يتطلب من القيادة الفلسطينية المباشرة فورا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعتبار اتفاق أوسلو، بكل ملحقاته، قد انتهى، وسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل ووقف العمل بما يسمى "التنسيق الأمني" و "اتفاق باريس الاقتصادي".

أخبار ذات صلة

&#34;الشعبيّة&#34;: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

"الشعبيّة": الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس المحتلة

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس المحتلة

صحيفة: رصاص المقاومة بغزة كشف خللاً قديماً بمنظومة القبة الحديدية

صحيفة: رصاص المقاومة بغزة كشف خللاً قديماً بمنظومة القبة الحديدية

الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة

المرور بغزة: حالة وفاة في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: حالة وفاة في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق والإغلاقات في قطاع غزة اليوم الجمعة

حالة الطرق والإغلاقات في قطاع غزة اليوم الجمعة

ارتفاع الدولار.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

ارتفاع الدولار.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبيّة&#34;: الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

"الشعبيّة": الغارات على غزة توسيع لدائرة النار والمقاومة لن تقف صامتة

(فدا) يرحب بالمواقف الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا

(فدا) يرحب بالمواقف الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا

أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

قيادي بحماس: الساعات المقبلة مهمة وساخنة بالمسجد الاقصى

قيادي بحماس: الساعات المقبلة مهمة وساخنة بالمسجد الاقصى

برلمانية مصرية تدين انتهاك الاحتلال الاسرائيلي حرمة المسجد الأقصى

برلمانية مصرية تدين انتهاك الاحتلال الاسرائيلي حرمة المسجد الأقصى

شاب يهاجم مستوطنا واعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالضفة والقدس

شاب يهاجم مستوطنا واعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالضفة والقدس

وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من التعاطي مع صفحات مزورة تحمل اسمها

وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من التعاطي مع صفحات مزورة تحمل اسمها

نائب بلجيكي يطالب بلاده والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح ضد الجرائم الإسرائيلية بفلسطين

نائب بلجيكي يطالب بلاده والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح ضد الجرائم الإسرائيلية بفلسطين

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن