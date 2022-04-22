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شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس المحتلة

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، مواطنيها من السفر في المدينة وحددت الأوقات التي يمكن لموظفي السفارة وعائلاتهم دخول المدينة القديمة بسبب الاشتباكات في المنطقة.

وحثت السفارة في بيان، يوم الأربعاء الماضي، المواطنين الأمريكيين على "توخي الحذر واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني ​​لأن الحوادث الأمنية تحدث غالبا دون سابق إنذار"، مشيرة إلى أن "موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم لا يمكنهم دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام (من الغسق حتى الفجر) ويوم الجمعة".

وأعلنت أن أبواب دمشق وهيرودس والأسود محظورة، نتيجة الأحداث الأخيرة، وحقيقة أن البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة كانت مواقع اشتباكات متكررة، وقضايا أمنية محتملة مرتبطة بأعياد أبريل 2022.

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