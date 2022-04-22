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شؤون فلسطينية

صحيفة: رصاص المقاومة بغزة كشف خللاً قديماً بمنظومة القبة الحديدية

صحيفة: رصاص المقاومة بغزة كشف خللاً قديماً بمنظومة القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، عن مصدر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قوله: "إن المقاومة اتخذت قراراً بتعزيز الدفاعات الأرضية تجاه الطائرات المُغيرة على غزة، واستهدافها بالقدر الممكن".

وقالت الصحيفة، نقلاً عن المصدر الذي لم يذكر اسمه: إن قرار المقاومة يأتي لـ "كسر المعادلة التي يحاول العدو فرضها باستهداف مواقع المقاومة مقابل الصواريخ (المجهولة) التي تُطلَق من القطاع".

في السياق، بينت الصحيفة، أن نيران الرشاشات الثقيلة كشفت خللاً قديماً في منظومة القبة الحديدية، أدى لإطلاقها قرابة 14 صاروخاً تجاه رشقة من رصاص الرشاشات.

وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال تكبد خسائر تقدر بنحو 800 ألف دولار في هذا الإطلاق مقابل نحو ألف دولار تكلفة الرصاص الذي أطلقته المقاومة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صاروخين تجاه مستوطنات الغلاف، الأسبوع الماضي، وردت على غارات الاحتلال باستهداف طائراته بصاروخين من طراز (ستريلا 2) سوفيتي الصنع، في تطور نوعي في المواجهة مع الاحتلال.

وأطلقت المقاومة فجر الخميس، صلية من الرصاص تجاه مستوطنات الغلاف، ما كشف عن الخلل في منظومة القبة الحديدية التي أطلقت وابل من الصواريخ للتصدي لتلك الصلية.

 





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