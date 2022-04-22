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دولي

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة في تاريخه والقيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة في تاريخه والقيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن القيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام ولا يخشاها أحد في العالم، الأمر الذي أدى إلى أخطر لحظة في تاريخ العالم.

وأضاف ترامب، خلال مشاركته في فعاليات Heritage Foundation السنوية في فلوريدا: "هذه أخطر فترة في تاريخ بلادنا. في الوقت الحالي، في رأيي، أخطر فترة في تاريخ بلادنا. لم يسبق أن تعرض عالمنا لمثل هذا الخطر"، وفقاً لـ (روسيا اليوم).

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، يتعرض العالم للخطر بسبب القوة الهائلة للأسلحة الحديثة، مضيفاً: "وصلت الأسلحة في الوقت الراهن إلى مستويات لم نشهدها من قبل. هذه الأسلحة موجودة لدينا وموجودة كذلك بحوزة الآخرين. ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل سابقا".

وشدد ترامب على أنه لم يكن هناك أي احتمال على أن روسيا كانت ستقوم بتنفيذ عملية خاصة في أوكرانيا في ظل إدارته.

 وقال: "الصين لم تعد تحترمنا، ولم تعد إيران تخافنا. ومع غزوها الرهيب لأوكرانيا، أظهرت روسيا مدى اعتبارها لضعف قادتنا".

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