حالة الطرق والإغلاقات في قطاع غزة اليوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمرور والنجدة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن الحركة المرورية في القطاع تشهد حركة هادئة نسبياً منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأضافت إدارة المرور، أن إغلاقاً جزئياً تشهده الحارة الشرقية في شارع الرشيد (البحر) من مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.وتابعت: "إن إغلاقاً كلياً لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار (معتوق)، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز".ونوهت إلى وجود إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز، من تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقاً.