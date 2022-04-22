أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-17 28-14 25-15 بيت لحم 28-17 28-14 25-15 رام الله والبيرة 27-16 27-13 24-14 طولكرم 29-16 29-14 26-15 نابلس 29-17 29-14 26-15 قلقيلية 29-16 29-14 26-15 جنين 32-18 32-15 28-16 سلفيت 28-17 28-14 25-15 طوباس 33-19 33-16 29-17 روابي 29-17 29-14 26-15 الخليل 27-16 27-13 24-14 غزه 26-16 26-15 25-16 أريحا 37-21 37-18 33-19 خانيونس 26-16 26-15 25-16 الأغوار الشمالية 35-19 35-16 31-17 رفح 27-15 27-14 26-15

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً وجافاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى لطيف في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا وجافا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: