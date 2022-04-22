السيطرة على حريق اندلع في أشجار المسجد الأقصى نتيجة اعتداء قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنسيطر طواقم الإطفاء، والشبان المرابطين، صباح اليوم الجمعة، على حريق اندلع في أشجار المسجد الأقصى، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز.وأصيب 31 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.