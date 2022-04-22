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مباشر | 31 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى صباح اليوم

شؤون فلسطينية

31 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

31 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب 31 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتللال شابا مصابا برصاصها من باحات المسجد.

وافاد شهود عيان بأن حريقا نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل، من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، واطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وقالت مصادر طبية في عيادة الأقصى إن عشرات المصلين والمعتكفين اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

 

 















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