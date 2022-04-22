قيادي بحماس: الساعات المقبلة مهمة وساخنة بالمسجد الاقصى



يشار إلى أن المستوطنين، قد نظموا أمس الأربعاء، مسيرة الاعلام، في منطقة باب العامود، بمشاركة المتطرف بن غفير، عضو الكنيست الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الساعات المقبلة مهمة وساخنة في المسجد الأقصى المبارك.وأشار الرشق في تصريحات له، الليلة، إلى أن شباب القدس والضفة الغربية يحاولون الوصول الى المسجد الاقصى المبارك؛ لحمايته رغم عراقيل الاحتلال، بحسب (قناة الأقصى).وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، قد أصيبواً صباح أمس الخميس، بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز عليهم، فيما أصيب ثلاثة اخرون بالرصاص المطاطي بينهم رجل مسن.جاء ذلك، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح الخميس، كما حاصرت المرابطين في المصلى القبلي للمسجد الأقصى.وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية داخلي المسجد الأقصى بالقدس، وذلك خلال تأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، حيث ادى ذلك الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.