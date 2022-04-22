شؤون فلسطينية

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الروماني تعزيز التعاون المشترك

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الروماني تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مقر الوزارة، مع سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات.

وبحث الجانبان آليات دعم أبحاث علمية مشتركة بين باحثين فلسطينيين ورومانيين في موضوعات مشتركة تهم البلدين، وتوسيع الشراكات بين الجامعات الفلسطينية والرومانية، وتبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة، بما يسهم في استفادة كل طرف من خبرات وتجارب الطرف الآخر، وكذلك دعم وتعزيز التعليم التقني.

واتفق الجانبان على إعداد اتفاقية تعاون تشمل الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء، بما فيها توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، بحيث سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الروماني، خاصةً في مجال تبادل الأساتذة والطلبة والتشبيك بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الرومانية، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير "التعليم العالي" إلى الحرص الذي توليه الوزارة للتعاون في مجال التعليم التقني؛ باعتباره من الأولويات لدى الوزارة، وكذلك في مجال المنح الدراسية؛ خاصةً في المجالات والتخصصات التي تحتاجها فلسطين.

من جانبه، عبّر تيرلا عن الاهتمام والحرص على تعزيز التعاون مع الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي، مثمناً مقترح إعداد اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكات بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

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