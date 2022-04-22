وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من التعاطي مع صفحات مزورة تحمل اسمها

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، من بعض الصفحات المزورة على موقع فيسبوك التي تنتحل اسمها وتقوم بنشر أخبار مفبركة تضلل الجمهور.وقالت الوزارة: "إن الصفحة المذكورة الموجودة على موقع (فيسبوك) باسم "التنمية-الاجتماعية" وتضع رابط تحت عنوان "الان يمكنك التسجيل الالكتروني لصرف 890 ش لكل أسرة التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني برقم الجوال وتأكيده برساله نصية، مزورة ونحذر من فتح الرابط".وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة (فيسبوك).ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.