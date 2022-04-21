مسؤول إسرائيلي: حماس والجهاد تحاولان تطوير أنواع جديدة من الصواريخ للافلات من القبة الحديدية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، أن الضرر الذي لحق بمنظومات الصواريخ في قطاع غزة، خلال معركة (سيف القدس) أقل بكثير مما تم تقديره في البداية.وأشار المسؤول في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي، تحاولان تطوير أنواع جديدة من الصواريخ التي من شأنها إحداث ضرر أكبر، بالاضافة الى تحسينات على الصواريخ؛ للإفلات من منظومة القبة الحديدية.وفي السياق، أوضح المسؤول العسكري الاسرائيلي، أن التقديرات الاسرائيلية تشير إلى أن الحركتي، تمكنتا من إعادة تأهيل منظومات إنتاج الصواريخ بسرعة بعد العملية العسكرية.