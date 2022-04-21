الشيخ يكشف تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع المبعوثين الأمريكيين







رام الله - دنيا الوطنكشف حسين الشيخ، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالمبعوثين الأمريكيين في مدينة رام الله.وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الخميس: "لقاء صريح وواضع بين الرئيس أبو مازن والمبعوثين الأمريكان، تم مساء اليوم الخميس".وأكد الشيخ، أن الرئيس عباس طالب بالتدخل العاجل من الادارة الأمريكية لوقف اجراءات اسرائيل التصعيدية في الأراضي الفلسطينية بشكل فوري.وأشار الشيخ، إلى أن الرئيس عباس، حمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية التصعيد وغياب الأفق السياسي، مما يدفع لتطبيق قرارات المجلس المركزي قريباً.وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد استقبل، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوثي الإدارة الأميركية يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي.وطالب الرئيس عباس، الرئيس بايدن وإدارته، بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها نظرا لخطورة الأوضاع جراء الاجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة وخاصة القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة.وشدد الرئيس على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس و"الستاتسكو" في الحرم الشريف، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.وأشار الرئيس إلى أنه أمام عدم وجود أفق سياسي ورفض إسرائيلي لوقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، فإن القيادة الفلسطينية ستكون أمام استحقاق تنفيذ قرارات المجلس المركزي في القريب العاجل.وحذر الرئيس، من استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي على الأرض، وما يتخلله من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية، التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها.وأشار الرئيس عباس، إلى أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بسرعة إعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس حسب التزام الإدارة الأميركية.وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.