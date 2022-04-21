البرلمان البريطاني يطالب بإجراء تحقيق مع جونسون بسبب هذه التهمة

رام الله - دنيا الوطنطالب نواب البرلمان البريطاني بإجراء تحقيق برلماني مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بتهمة الكذب في خرقه قيود مكافحة فيروس (كورونا) بحضور تجمعات غير قانونية أثناء الجائحة.وتعني الخطوة، التي تمت الموافقة عليها دون تصويت رسمي في مجلس العموم، أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخيا الاستقالة إذا ثبتت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويأتي هذا التحرك بدفع من حزب العمال المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك.ويضاعف التحقيق الضغط على رئيس الوزراء المحافظ الذي غرمته الشرطة الأسبوع الماضي بـ 50 جنيها (66 دولارا) لحضوره حفلا في مكتبه في يونيو 2020.