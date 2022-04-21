مؤسس (تلغرام) يحصل على الجنسية الاماراتية

رام الله - دنيا الوطنذكرت مجلة (فوربس) الأمريكية أن مؤسس تطبيق (تلغرام) الشهير بافيل دوروف حصل على جنسية دولة الإمارات في فبراير 2021.وجاء ذلك بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مصدرين مقربين من الملياردير الروسي.وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ العام 2017، والجنسية الإماراتية تعد المواطنة الرابعة للملياردير الروسي.وأصبح بذلك دوروف يمتلك 4 جنسيات: الروسية والإماراتية والفرنسية وجنسية دولة Saint Kitts and Nevis، وهي جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.ووفقا لبيانات مجلة "فوربس" الأمريكي يحتل مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف المرتبة الثالثة في ترتيب أغنى أغنياء روسيا، وتقدر ثروته بحوالي 15.1 مليار دولار.ودوروف إلى جانب كونه مؤسس تطبيق "تليغرام" هو أيضا مؤسس أكبر شبكة اجتماعية روسية وهي "فكونتاكتي"، ويقوم حاليا في الإمارات.