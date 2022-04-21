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طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره

طائرات (F16) العراقية تستهدف وكرا لتنظيم الدولة وتقتل 4 من عناصره
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، أن طائرات (F16) استهدفت وكرا لتنظيم الدولة وقتلت 4 من عناصره.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تم تزويد طائرات (F16) العراقية بمعلومات مؤكدة عن وكر للمسلحين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "نفذت 3 ضربات جوية على الوكر الذي يتواجد فيها عناصر تنظيم الدولة وهو عبارة عن بيت خرب في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين، وأسفرت الضربات عن قتل 4 من عناصر تنظيم الدولة وتدمير الوكر ودراجة نارية".

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