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منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لاستهدافاتها بأوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لاستهدافاتها بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، والقضاء على 120 نازيا بصواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: "دمّرنا في منطقة بوباسنيا مركز قيادة ومستودعين للذخيرة ومخزنين للأسلحة، وتجمعات عسكرية، ومعقلين للنازيين في أوكرانيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "كما تم تدمير مستودعات الذخيرة في بلدتي شنوركي وسلافيانسك، وتجمعات عسكرية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفكا، وتصفية 120 نازيا، وأكثر من 30 سيارة وعربة مدرعة".

وأضاف: "دمرت الطائرات الروسية 64 موقعا عسكريا أوكرانيا في يوم واحد، بينها 17 تجمعا للمعدات العسكرية".

وأضاف: "ضربت طائراتنا التكتيكية أهدافا في منطقتي كراسني ليمان ودروبيشيفو، ومستودعين للصواريخ والذخيرة قرب مدينة زابوروجيا".

وأوضح أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 140 مقاتلة أوكرانية و106 مروحيات و512 مسيرة، و254 نظام دفاع جوي، و2422 دبابة".

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