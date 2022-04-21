ماذا قال لابيد وغانتس عن التصعيد مع قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطناستقبل يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية.ودعا لبيد خلال اللقاء بالوفد، جميع قادة المنطقة إلى التحرك والتعبير عن المسؤولية من أجل تهدئة الوضع، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي حال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.وقال لابيد: "العالم كله بما فيها حماس يعرفون أن إسرائيل ستعمل كل ما هو ضروري لحماية أمن الإسرائيليين"، زاعماً في الوقت ذاته أن إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في مدينة القدس، ولا تنوي تغييره.من جهته، قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي: "نحن جاهزون لأي سيناريو وإذا لزم الأمر سنرد بقوة"، مضيفا: "لدينا خطط في غزة إذا كان علينا التحرك"، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.