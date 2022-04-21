غداً.. شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان)، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلية، قررت رفع حالة التأهب، وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع النطاق غداً الجمعة، في المسجد الأقصى، على غرار الأسبوع الماضي.وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين الرابطين في المسجد الأقصى المبارك، قد أصيبوا بالاختناق، صباح اليوم الخميس، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عليهم، فيما أصيب ثلاثة اخرون بالرصاص المطاطي بينهم رجل مسن.جاء ذلك، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، كما حاصرت المرابطين في المصلى القبلي للمسجد الأقصى.وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية داخلي المسجد الأقصى بالقدس، وذلك خلال تأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، حيث ادى ذلك الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.يشار إلى أن المستوطنين، قد نظموا أمس الأربعاء، مسيرة الاعلام، في منطقة باب العامود، بمشاركة المتطرف بن غفير، عضو الكنيست الاسرائيلي.