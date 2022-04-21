شؤون فلسطينية

غداً.. شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع بالأقصى

غداً.. شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان)، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلية، قررت رفع حالة التأهب، وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع النطاق غداً الجمعة، في المسجد الأقصى، على غرار الأسبوع الماضي.

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين الرابطين في المسجد الأقصى المبارك، قد أصيبوا بالاختناق، صباح اليوم الخميس، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عليهم، فيما أصيب ثلاثة اخرون بالرصاص المطاطي بينهم رجل مسن.

جاء ذلك، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، كما حاصرت المرابطين في المصلى القبلي للمسجد الأقصى.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية داخلي المسجد الأقصى بالقدس، وذلك خلال تأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.

وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، حيث ادى ذلك الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

يشار إلى أن المستوطنين، قد نظموا أمس الأربعاء، مسيرة الاعلام، في منطقة باب العامود، بمشاركة المتطرف بن غفير، عضو الكنيست الاسرائيلي.

أخبار ذات صلة

ماذا قال لابيد وغانتس عن التصعيد مع قطاع غزة؟

ماذا قال لابيد وغانتس عن التصعيد مع قطاع غزة؟

المالكي: هناك تنسيق عالي المستوى بين فلسطين والاردن حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأقصى

المالكي: هناك تنسيق عالي المستوى بين فلسطين والاردن حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأقصى

(كان): كوخافي يصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

(كان): كوخافي يصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

الزراعة و(جايكا) توقعان مشروع بناء قدرات الخدمات البيطرية

الزراعة و(جايكا) توقعان مشروع بناء قدرات الخدمات البيطرية

حماس: الاحتلال يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى.. هذه رسالتنا للمجتمع الدولي

حماس: الاحتلال يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى.. هذه رسالتنا للمجتمع الدولي

اعلام الاحتلال: إطلاق أعيرة نارية تجاه مجلس (أشكول) أصابت مركبة للمستوطنين

اعلام الاحتلال: إطلاق أعيرة نارية تجاه مجلس (أشكول) أصابت مركبة للمستوطنين

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل الاتفاق لحل قضايا المعلمين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الزراعة و(جايكا) توقعان مشروع بناء قدرات الخدمات البيطرية

الزراعة و(جايكا) توقعان مشروع بناء قدرات الخدمات البيطرية

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

الشيخ صلاح: كل إجراءات الاحتلال لا تثبت له حقا في الأقصى

&#34;اتحاد المعلمين&#34; يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

"اتحاد المعلمين" يكشف أبرز بنود الاتفاق مع الحكومة وقيمة راتب شهر أبريل

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

باسم زعارير يحث على تكثيف الاعتكاف في الأقصى والإبراهيمي

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

فتوح يشيد بجهود البرلمان العربي لدى المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شمال شرق القدس

أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في &#34;الإيسيسكو&#34; لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

أبو زهري يدعو لجنة الأثريين في "الإيسيسكو" لاجتماع طارئ لمناقشة هجمة الاحتلال على القدس

الاحتلال يفرج عن عدد من معتقلي الجمعة الماضية في &#34;الأقصى&#34;

الاحتلال يفرج عن عدد من معتقلي الجمعة الماضية في "الأقصى"

منوعات

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

فنانة مصرية تتحدث بجرأة عن دورها في الإغراء بالمسلسلات

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد: طليقة معتصم النهار تحدث ضجة بآخر صورة لها

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد ماذا قالت إنتصار عن رأيها في تقبيل إبنتها في التمثيل

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بما قالته عن أسوأ صفاتها

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في &#34;رامز موفي ستار&#34;.. وهذا ما فعله

شاهد: فان دام يتراجع أمام تارا عماد في "رامز موفي ستار".. وهذا ما فعله

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

شاهد: شريف رمزي يفجر مفاجأة عن علاقته العاطفية بروبي

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في أغنية برج الحوت؟

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد: إنتصار تكشف عن مساعدتها لمحمد رمضان بعدما هاجمته

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف شوَّق تيم حسن جمهوره لفيلمه الجديد "الهيبة"

عربي

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

العاهل الأردني: على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

السعودية تصرف الدفعة الرابعة من منحتها لدعم ميزانية الأردن

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

الحوثيون يعلنون عن الإفراج عن سفينة وقود إسعافية كان يحتجزها التحالف العربي

مصر تكشف عن سلاحها لمواجهة أكبر أزمات البلاد

مصر تكشف عن سلاحها لمواجهة أكبر أزمات البلاد