(كان): كوخافي يصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أصدرت تعليماته الى قائد القيادة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، بالاستعداد للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية أخرى على قطاع غزة.وأشارت القناة، إلى أن تعليمات كوخافي لقائد المنطقة الجنوبية، جاءت عقب اطلاق الصواريخ الليلة الماضية، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.يشار إلى أن طائرات الاحتلال، قد قصفت موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المجلس الإقليمي (أشكول).